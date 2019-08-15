Грымчак брал взятки за разрешения на строительство в Киеве, - СМИ

Об этом на своем Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Согласно материалам дела, как сообщили источники Цензор.Нет, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве.

"Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - написал Бутусов.

Также главред Цензор.Нет дал объяснение резонансности дела, ведь операцию по Грымчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, а также управления спецрасследований Генеральной прокуратуры:

"Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ - и вот появился резонансный и весомый результат. Во-вторых, Юрий Грымчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко. Регулярно критиковал действия Владимира Зеленского. Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", - сообщил Бутусов.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. А генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Также сегодня в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

В то же время, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.