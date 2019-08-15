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15 августа 2019, четверг, 09:39 814
Политика 2019-08-15T09:47:21+03:00
Українські Новини
Грымчак брал взятки за разрешения на строительство в Киеве, - СМИ

Грымчак брал взятки за разрешения на строительство в Киеве, - СМИ

Юрий Грымчак.
Юрий Грымчак.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак был задержан при получении взятки в 480 тысяч долларов, при этом это был первый взнос, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов.

Об этом на своем Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Согласно материалам дела, как сообщили источники Цензор.Нет, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве.

"Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - написал Бутусов.

Также главред Цензор.Нет дал объяснение резонансности дела,  ведь операцию по Грымчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, а также управления спецрасследований Генеральной прокуратуры:

"Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ - и вот появился резонансный и весомый результат. Во-вторых, Юрий Грымчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко. Регулярно критиковал действия Владимира Зеленского. Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", - сообщил Бутусов.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. А генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Также сегодня в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

В то же время, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

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