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14 августа 2019, среда, 22:59 75
Силовые структуры 2019-08-14T23:12:02+03:00
Українські Новини
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн

Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн

Юрий Грымчак.
Юрий Грымчак.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержан Грымчак и его помощник", - сказал он.

По его словам, они требовали 1,1 млн долларов от предпринимателя за определенную помощь.

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

В свою очередь жена Грымчака Юлия сообщила в Facebook, что у них дома сейчас идет обыск.

Как сообщали Українськi Новини, Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.

Грымчак считает, что для стабильного энергоснабжения Луганской области Кабмин должен снизить цену на газ для ТЭС.

 

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