Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. \r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. \r\n"Задержан Грымчак и его помощник", - сказал он. \r\nПо его словам, они требовали 1,1 млн долларов от предпринимателя за определенную помощь.\r\nГенпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.\r\nВ свою очередь жена Грымчака Юлия сообщила в Facebook, что у них дома сейчас идет обыск.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.\r\nГрымчак считает, что для стабильного энергоснабжения Луганской области Кабмин должен снизить цену на газ для ТЭС.\r\n