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15 августа 2019, четверг, 13:01 55
Политика 2019-08-15T13:08:51+03:00
Українські Новини
У жены Грымчака во время обысков изъяли телефон, - адвокат

У жены Грымчака во время обысков изъяли телефон, - адвокат

Правоохранительные органы в ходе обыска изъяли телефон у жены заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в незаконном завладении 1,1 млн долларов, Юлии.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Феликс Кашарский.

"Я был только на обыске и из того, что изъяли - телефон у жены, хотя она не имеет отношения к делу. Больше ничего не изымали", - сказал он.

По его словам, не изымали никаких драгоценностей или денег, а также никаких документов.

Как сообщали Українськi Новини, в МинВОТ заявили, что задержание замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. Также егодня в Киеве правоохранители провели обыск квартиры Юрия Грымчака.

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