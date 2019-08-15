У жены Грымчака во время обысков изъяли телефон, - адвокат

Правоохранительные органы в ходе обыска изъяли телефон у жены заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в незаконном завладении 1,1 млн долларов, Юлии.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Феликс Кашарский.

"Я был только на обыске и из того, что изъяли - телефон у жены, хотя она не имеет отношения к делу. Больше ничего не изымали", - сказал он.

По его словам, не изымали никаких драгоценностей или денег, а также никаких документов.

Как сообщали Українськi Новини, в МинВОТ заявили, что задержание замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. Также егодня в Киеве правоохранители провели обыск квартиры Юрия Грымчака.