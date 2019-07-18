Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам

Президент Владимир Зеленский, который ранее вернул гражданство Саакашвили, предоставил гражданство Украины 5 уроженцам России, 2 уроженцам Белоруссии, уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.

Об этом говорится в указе № 526 от 18 июля, передают Українськi Новини.

Зеленский предоставил гражданство 7 лицам, которые представляют государственный интерес для Украины: белорусам - Сергею Алексеевичу и Денису Прохорову, россиянам - Никите Макееву, Андрею Ковниренко и Сергею Гноевому, грузину - Нугзару Канделаки, молдаванину Станиславу Гибадулину, который находится в рядах Вооруженных сил Украины на Донбассе уже 5 лет.

Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Это - Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.

Также иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.