Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам

Президент Владимир Зеленский, который ранее вернул гражданство Саакашвили, предоставил гражданство Украины 5 уроженцам России, 2 уроженцам Белоруссии, уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.\r\nОб этом говорится в указе № 526 от 18 июля, передают Українськi Новини.\r\nЗеленский предоставил гражданство 7 лицам, которые представляют государственный интерес для Украины: белорусам - Сергею Алексеевичу и Денису Прохорову, россиянам - Никите Макееву, Андрею Ковниренко и Сергею Гноевому, грузину - Нугзару Канделаки, молдаванину Станиславу Гибадулину, который находится в рядах Вооруженных сил Украины на Донбассе уже 5 лет.\r\nКроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.\r\nЭто - Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.\r\nТакже иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.