Зеленский поменял состав комиссии по гражданству, помилованию и наградам

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав комиссии по гражданству во главе с руководителем аппарата Офиса Президента Алексеем Днипровым.

Об этом говорится в указе Президента №593 от 12 августа, передают Українськi Новини.

Зеленский также назначил замруководителя департамента по вопросам гражданства, помилования и госнаград, руководителя управления по вопросам гражданства Офиса Президента Максима Моисеева заместителем председателя комиссии, а главного консультанта управления по вопросам гражданства Светлану Дыбу - секретарем комиссии.

В состав также вошли первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий, советник министра обороны Ольга Башей, заведующий отделом этнополитологии института НАН Виктор Войналович, госсекретарь Министерства внутренних дел Андрей Заяц, начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк, первый зампредседателя Государственной пограничной службы Наталия Науменко, руководитель гражданской организации "Гражданский-военный альянс Обуховщины "Союз свободных духом" Игорь Оваденко, первый заместитель министра обороны Иван Руснак, первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова и госсекретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай.

Как сообщали Українськi Новини, экс-Президент Петр Порошенко вдвое увеличил расходы на ордена и медали в 2018 году и помиловал 13 украинцев.

Кроме того, гражданство Украины в 2018 прекратили в 6 раз больше лиц, чем получили.