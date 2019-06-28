Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины после своего заявления о том, что он готов предоставить украинское гражданство всем, кто будет работать на благо Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек", - сказано в нем.\r\nВ гражданство Украины приняты Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.\r\nПрезидент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства лицам, защищавшим суверенитет и территориальную целостность Украины.\r\nСледующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.\r\nОн также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский вернул гражданство Саакашвили и предоставил еще пятерым лицам.\r\nТем временем иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.