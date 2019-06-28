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28 июня 2019, пятница, 12:44 518
Президент 2019-06-28T12:45:34+03:00
Українські Новини
Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины

Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины

Украинский паспорт. Фото: newsroom.kh
Украинский паспорт. Фото: newsroom.kh

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины после своего заявления о том, что он готов предоставить украинское гражданство всем, кто будет работать на благо Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек", - сказано в нем.

В гражданство Украины приняты Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства лицам, защищавшим суверенитет и территориальную целостность Украины.

Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вернул гражданство Саакашвили и предоставил еще пятерым лицам.

Тем временем иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.

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