МИД требует от РФ отменить "паспортизацию" жителей Донбасса

Министерство иностранных дел Украины осуждает решение Президента России Владимира Путина расширить упрощенное предоставление гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, передают Українськi Новини.

"МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства России на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

МИД считает, что такие действия являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте.

МИД рассматривает это действие как провокацию, сделанную в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации.

"Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины", - отмечается в заявлении.

Ведомство подчеркивает, что указы властей России о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

МИД требует от российской стороны безотлагательной отмены всех агрессивных решений в отношении Украины и устранения их негативных последствий.

"Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в "нормандской формате" и в "минском процессе", при этом начать выполнять взятые на себя обязательства", - сказано в заявлении.

Кроме того, в МИД ожидают от международных партнеров непризнания этих российских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру.

Как сообщали Українськi Новини, 24 апреля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Ранее Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.