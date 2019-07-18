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18 июля 2019, четверг, 13:32 41
Внешняя политика 2019-07-18T13:32:09+03:00
Українські Новини
МИД требует от РФ отменить "паспортизацию" жителей Донбасса

МИД требует от РФ отменить "паспортизацию" жителей Донбасса

Паспорт Украина-Россия. Фото:aviakassa.net
Паспорт Украина-Россия. Фото:aviakassa.net

Министерство иностранных дел Украины осуждает решение Президента России Владимира Путина расширить упрощенное предоставление гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, передают Українськi Новини.

"МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства России на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

МИД считает, что такие действия являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте.

МИД рассматривает это действие как провокацию, сделанную в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации.

"Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины", - отмечается в заявлении.

Ведомство подчеркивает, что указы властей России о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

МИД требует от российской стороны безотлагательной отмены всех агрессивных решений в отношении Украины и устранения их негативных последствий.

"Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в "нормандской формате" и в "минском процессе", при этом начать выполнять взятые на себя обязательства", - сказано в заявлении.

Кроме того, в МИД ожидают от международных партнеров непризнания этих российских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру.

Как сообщали Українськi Новини,  24 апреля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Ранее Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

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