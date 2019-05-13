Российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов РФ, - разведка Минобороны

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что российские силовики начали операцию по выявлению на оккупированных территориях Донбасса местных жителей, недовольных процедурой предоставления российского гражданства.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

"Руководство "республиканских" силовых структур начало мероприятия по выявлению лиц, которые высказывают недовольство особенности получения паспортов РФ, для проведения с ними соответствующей профилактической работы", - сообщил он данные разведки.

Так, установлено, что некоторые жители Донбасса недовольны тем, что предоставляемый им по упрощенной процедуре паспорт России будет иметь пометку об ограниченных правах получателя и будет действовать только на территории Ростовской области.

В то же время российское оккупационное командование активно проводит агитацию упрощенной процедуры предоставления российского гражданства.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Тем временем в Евросоюзе не планируют вводить новые санкции против России за "раздачу паспортов".