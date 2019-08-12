Зеленський звільнив 4 глав райадміністрацій у Донецькій області

Про це йдеться в указах Президента №№245, 246, 247, 248 від 12 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з указами №245 Дмитра Кирвоноса з посади голови Допропольской адміністрації, №246 - Наталію Вініченко з посади голови Костянтинівської адміністрації, №247 - Олега Решетнака з посади голови Микільської адміністрації, №248 - Анатолія Шишка з посади голови Покровської адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних державних адміністрацій в Херсонській області.

Також Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській областии 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Крім того, Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Закарпатській області, і голів Оболонської та Печерської райадміністрацій Києва.