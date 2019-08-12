підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 серпня 2019, понеділок, 18:32 12
Президент 2019-08-12T18:40:07+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив 4 глав райадміністрацій у Донецькій області

Зеленський звільнив 4 глав райадміністрацій у Донецькій області

Президент Володимир Зеленський, який в липні звільнив 5 голів райадміністрацій Київської області звільнив 4 голів районних державних адміністрацій в Донецькій області.

Про це йдеться в указах Президента №№245, 246, 247, 248 від 12 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з указами №245 Дмитра Кирвоноса з посади голови Допропольской адміністрації, №246 - Наталію Вініченко з посади голови Костянтинівської адміністрації, №247 - Олега Решетнака з посади голови Микільської адміністрації, №248 - Анатолія Шишка з посади голови Покровської адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних державних адміністрацій в Херсонській області.

Також Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській областии 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Крім того, Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Закарпатській області, і голів Оболонської та Печерської райадміністрацій Києва.

Більше новин про: Володимир Зеленський Звільнення з посади райадміністрація

Архів
Новини
СБУ затримала злочинне угрупування, яким керував "злодій в законі" 19:02
Порошенко висунув умову для перевірки на детекторі брехні 18:47
Зеленський звільнив 4 глав райадміністрацій у Донецькій області 18:32
Закони для преси будуть писати люди Коломойського, - ЗМІ 18:14
ДБР проводить обшуки на митницях на Волині 18:01
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok