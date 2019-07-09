Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области

Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Закарпатской области.\r\nОб этом говорится в распоряжениях Президента №103\/2019-рп, №104\/2019-рп, №105\/2019-рп, передают Українські Новини.\r\nМихаил Русанюк уволен с должности председателя Виноградовской районной администрации, Василий Демьянчук с должности председателя Тячевской районной администрации и Назарий Павлий с должности председателя Хустской районной администрации.\r\nРаспоряжения подписаны 9 июля.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 5 председателей райадминистраций во Львовской области.\r\n