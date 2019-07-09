Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области

Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Закарпатской области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №103/2019-рп, №104/2019-рп, №105/2019-рп, передают Українські Новини.

Михаил Русанюк уволен с должности председателя Виноградовской районной администрации, Василий Демьянчук с должности председателя Тячевской районной администрации и Назарий Павлий с должности председателя Хустской районной администрации.

Распоряжения подписаны 9 июля.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 5 председателей райадминистраций во Львовской области.