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16 июля 2019, вторник, 23:59 329
Президент 2019-07-16T23:59:26+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил председателей Оболонской и Печерской райадминистраций Киева

Зеленский уволил председателей Оболонской и Печерской райадминистраций Киева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 2 председателей районных государственных администраций Киева.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №226 и №227 от 16 июля, передают Українськi Новини.

Зеленский уволил Александра Цибульщака с должности председателя Оболонской и Сергея Мартинчука с должности председателя Печерской районной государственной администрации.

Они уволены в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, который их назначил.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области и 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Также Зеленский назначил львовским губернатором Мальского, донецким губернатором Кириленко вместо Куця и херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.

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