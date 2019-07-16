Зеленский уволил председателей Оболонской и Печерской райадминистраций Киева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 2 председателей районных государственных администраций Киева.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №226 и №227 от 16 июля, передают Українськi Новини.

Зеленский уволил Александра Цибульщака с должности председателя Оболонской и Сергея Мартинчука с должности председателя Печерской районной государственной администрации.

Они уволены в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, который их назначил.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области и 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Также Зеленский назначил львовским губернатором Мальского, донецким губернатором Кириленко вместо Куця и херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.