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13 июля 2019, суббота, 19:54 20
Политика 2019-07-13T19:58:42+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Херсонской области

Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Херсонской области

После увольнения 10 председателей райадминистраций в Черновицкой области, Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных государственных администраций в Херсонской области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №№ 189/2019, 190/2019 и 191/2019 от 11 июля, передают Українськi Новини.

Президент уволил председателя Олешковской райадминистрации Елену Кравченко-Скалозуб, председателя Великоалександровской райадминистрации Игоря Цвигуненко и председателя Голопристанской райадминистрации Татьяну Гасаненко.

Все они были уволены в связи с окончанием полномочий предыдущего Президента Петра Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области и 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Также Зеленский назначил львовским губернатором Мальского, донецким губернатором Кириленко вместо Куця и херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.

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