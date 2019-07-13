Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Херсонской области

После увольнения 10 председателей райадминистраций в Черновицкой области, Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных государственных администраций в Херсонской области.\r\nОб этом говорится в распоряжениях Президента №№ 189\/2019, 190\/2019 и 191\/2019 от 11 июля, передают Українськi Новини.\r\nПрезидент уволил председателя Олешковской райадминистрации Елену Кравченко-Скалозуб, председателя Великоалександровской райадминистрации Игоря Цвигуненко и председателя Голопристанской райадминистрации Татьяну Гасаненко.\r\nВсе они были уволены в связи с окончанием полномочий предыдущего Президента Петра Порошенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области и 5 председателей райадминистраций во Львовской области.\r\nТакже Зеленский назначил львовским губернатором Мальского, донецким губернатором Кириленко вместо Куця и херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.