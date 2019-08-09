У Раді розповіли, чи встигнуть встановити сенсорні кнопки до першого засідання нового парламенту

Апарат Верховної Ради сумнівається у запуску сенсорної кнопки до відкриття сесії Ради нового скликання, яке відбудеться 29 серпня.

Про це Українським Новинам повідомили керівник прес-служби Ради Ірина Кармелюк і перший заступник Апарату Микола Шевчук.

"Не знаємо (чи встигнемо запустити)", - сказала Кармелюк.

Шевчук заявив, що сенсорні кнопки до цих пір не встановлені і не протестовані.

"Вони є, але вони не працювали і незрозуміло, чи запрацюють... Щоб протестувати, потрібно 450 осіб", - підкреслив Шевчук.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій хоче, щоб нова Рада голосувала сенсорною кнопкою.

Стало відомо, що така кнопка позбавить депутатів можливості кнопкодавити, за що їх хоче штрафувати Президент Володимир Зеленський.

Також в робоче місце депутата в Раді планували вбудувати кольорові планшети для голосування.

Раніше було опубліковано список нових депутатів Ради, які сформують парламент дев'ятого скликання.

А депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.