У Раді розповіли, чи встигнуть встановити сенсорні кнопки до першого засідання нового парламенту

Апарат Верховної Ради сумнівається у запуску сенсорної кнопки до відкриття сесії Ради нового скликання, яке відбудеться 29 серпня.\r\nПро це Українським Новинам повідомили керівник прес-служби Ради Ірина Кармелюк і перший заступник Апарату Микола Шевчук.\r\n"Не знаємо (чи встигнемо запустити)", - сказала Кармелюк.\r\nШевчук заявив, що сенсорні кнопки до цих пір не встановлені і не протестовані.\r\n"Вони є, але вони не працювали і незрозуміло, чи запрацюють... Щоб протестувати, потрібно 450 осіб", - підкреслив Шевчук.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Парубій хоче, щоб нова Рада голосувала сенсорною кнопкою.\r\nСтало відомо, що така кнопка позбавить депутатів можливості кнопкодавити, за що їх хоче штрафувати Президент Володимир Зеленський.\r\nТакож в робоче місце депутата в Раді планували вбудувати кольорові планшети для голосування.\r\nРаніше було опубліковано список нових депутатів Ради, які сформують парламент дев'ятого скликання.\r\nА депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.