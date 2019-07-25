Депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского

Президент Владимир Зеленский в четверг провел встречу с кандидатами в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Об этом Українським Новинам сообщил кандидат от партии Виталий Безгин (№75 в списке).

"Сегодня был (на встрече). Президент вдохновлял нас на плодотворную работу", - сказал он.

Безгин подчеркнул, что никакие другие вопросы не обсуждались на встрече.

Также он сообщил, что "Слуга народа" намерена продолжать первые заседания Рады для рассмотрения безотлагательных инициатив Зеленского.

"Есть бюджет, есть антикоррупционный вопрос, есть безотлагательные законопроекты Президента. За все эти вещи нужно голосовать срочно и мы настраиваем себя, что наши первые заседания будут длиться очень-очень долго", - сказал он.

Безгин однако отметил, что "Слуга народа" не будет проводить заседания до ночи.

"Практику ночных правок, внесения изменений в законопроекты, что люди потом голосуют и не знают, что это такое, мы будем прекращать, конечно", - добавил кандидат.

Как сообщали Українські новини, 43,17% (6,29 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,02% (1,89 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,11% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,83% (850 тыс.) - за "Голос" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 99,76% протоколов.

Тем временем "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.