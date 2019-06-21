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21 июня 2019, пятница, 20:30 135
Президент 2019-06-21T20:31:51+03:00
Українські Новини
Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект

Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект

Верховная Рада Украины.
Верховная Рада Украины.

Президент Владимир Зеленский, который зарегистрировал в Раде законопроект об обеспечении персонального голосования депутатов, предлагает Верховной Раде ввести штраф за неперсональное голосование депутатов парламента от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен).

Соответствующий законопроект №10394 зарегистрирован в Раде 21 июня, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается за совершение депутатом парламента любым способом голосования в парламенте и/или его органах вместо другого депутата (неперсональное голосование) ввести штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что на данный момент составляет сумму в размере от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен.

Отмечается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будет осуществляться следователями органов Государственного бюро расследований (ГБР).

При этом за невыполнение своих обязанностей депутат Рады будет нести ответственность, установленную законом.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта поспособствует соблюдению требований Конституции и законов Украины, обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия Верховной Радой решений, надлежащему выполнению депутатами полномочий, предоставленных им украинским народом.

Как сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.

КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов.

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