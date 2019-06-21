Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект

Президент Владимир Зеленский, который зарегистрировал в Раде законопроект об обеспечении персонального голосования депутатов, предлагает Верховной Раде ввести штраф за неперсональное голосование депутатов парламента от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен).\r\nСоответствующий законопроект №10394 зарегистрирован в Раде 21 июня, передают Українськi Новини.\r\nЗаконопроектом предлагается за совершение депутатом парламента любым способом голосования в парламенте и\/или его органах вместо другого депутата (неперсональное голосование) ввести штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что на данный момент составляет сумму в размере от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен.\r\nОтмечается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будет осуществляться следователями органов Государственного бюро расследований (ГБР).\r\nПри этом за невыполнение своих обязанностей депутат Рады будет нести ответственность, установленную законом.\r\nСогласно пояснительной записке, принятие законопроекта поспособствует соблюдению требований Конституции и законов Украины, обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия Верховной Радой решений, надлежащему выполнению депутатами полномочий, предоставленных им украинским народом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.\r\nКС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов.