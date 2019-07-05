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05 июля 2019, пятница, 16:30 580
Верховная Рада и партии 2019-07-05T16:33:37+03:00
Українські Новини
Парубий хочет, чтобы новая Рада голосовала сенсорной кнопкой

Парубий хочет, чтобы новая Рада голосовала сенсорной кнопкой

Сессионный зал. Фото: сайт Президента Украины
Сессионный зал. Фото: сайт Президента Украины

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает на запуск сенсорных кнопок для голосования, установленных еще в 2008 году, в Раде к очередной сессии.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Учитывая, что мы не успеем сделать до осени масштабную электронную карточку, на прошлой неделе я дал поручение аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки. Перепрограммировать, найти механизм, найти способ", - сказал он.

По его словам, для этого специалистам необходимо несколько недель поработать в сессионном зале после завершения пленарных заседаний - после 12 июля.

"Я не могу утверждать, когда будет заседание новой Рады, но это будет не раньше 10 августа, потому что только подсчет голосов будет 10 дней. Для аппарата есть время с 11 июля как минимум до 10 августа проработать программное обеспечение и ввести сенсорную кнопку", - сказал он.

Парубий надеется, что следующая каденция парламента будет работать с сенсорной кнопкой, если система будет работать качественно.

Такая кнопка лишит депутатов возможности кнопкодавить, за что их хочет штрафовать Президент Владимир Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в рабочее место депутата в Раде планировали встроить цветные планшеты для голосования.

Ранее журналисты назвали главных прогульщиков среди депутатов.

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