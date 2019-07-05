Парубий хочет, чтобы новая Рада голосовала сенсорной кнопкой

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает на запуск сенсорных кнопок для голосования, установленных еще в 2008 году, в Раде к очередной сессии.\r\nОб этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"Учитывая, что мы не успеем сделать до осени масштабную электронную карточку, на прошлой неделе я дал поручение аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки. Перепрограммировать, найти механизм, найти способ", - сказал он.\r\nПо его словам, для этого специалистам необходимо несколько недель поработать в сессионном зале после завершения пленарных заседаний - после 12 июля.\r\n"Я не могу утверждать, когда будет заседание новой Рады, но это будет не раньше 10 августа, потому что только подсчет голосов будет 10 дней. Для аппарата есть время с 11 июля как минимум до 10 августа проработать программное обеспечение и ввести сенсорную кнопку", - сказал он.\r\nПарубий надеется, что следующая каденция парламента будет работать с сенсорной кнопкой, если система будет работать качественно.\r\nТакая кнопка лишит депутатов возможности кнопкодавить, за что их хочет штрафовать Президент Владимир Зеленский.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в рабочее место депутата в Раде планировали встроить цветные планшеты для голосования.\r\nРанее журналисты назвали главных прогульщиков среди депутатов.