підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 серпня 2019, вівторок, 10:24 40
Вибори 2019-08-06T13:00:04+03:00
Українські Новини
ЦВК не змогла у законний термін встановити результати виборів

ЦВК не змогла у законний термін встановити результати виборів

Вибори 2019. Фото: kp
Вибори 2019. Фото: kp

Центральна виборча комісія (ЦВК) не змогла до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК констатувала неможливість встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в одномандатному виборчому окрузі №210 у відведений для цього виборчим законом термін - не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно", - сказано в ньому.

3 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав 210-у окружну комісію провести перерахунок голосів на 33 дільницях.

Станом на 16:00 5 серпня окружна комісія зробила перерахунок на 18 з 33 дільниць, внаслідок чого необхідне внесення змін до протоколу про підсумки голосування, на підставі якого ЦВК встановлює результати.

"Комісія через брак часу, тобто з об'єктивних причин, у встановлений термін не може завершити повторний підрахунок голосів виборців на інших вказаних у рішенні суду виборчих дільницях, внести зміни до встановлених підсумків голосування в окрузі №210, скласти протокол про підсумки голосування в цьому окрузі з позначкою "Уточнений" і навіть до 24:00 5 серпня 2019 доставити такий протокол разом з іншою передбаченою законом виборчою документацією в ЦВК", - йдеться в повідомленні.

Центрвиборчком зобов'язав окружну комісію завершити перерахунок до 16:00 6 серпня і скласти уточнений протокол.

Крім того, ЦВК звернула увагу членів окружної комісії на наявність кримінальної відповідальності за ухиляння від роботи без поважних причин і умисне невиконання судового рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня через суди.

Раніше керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.

Тим часом явка на вибори Ради становила менше 50%, а ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів.

Більше новин про: ЦВК України Результати виборів 2019 Позачергові вибори Ради

Архів
Новини
Мін'юст проведе верифікацію всіх нотаріусів восени 12:57
Перехід до системи з відкритими партійними списками дозволить викорінити скупку голосів на виборах, - Бойко 12:55
Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Максим Болдін заявляє, що в кампанії з його дискредитації бере участь голова ДБР Роман Труба 12:53
Четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС 12:49
В обігу з'явилася пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого" 12:40
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok