ЦВК не змогла у законний термін встановити результати виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) не змогла до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК констатувала неможливість встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в одномандатному виборчому окрузі №210 у відведений для цього виборчим законом термін - не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно", - сказано в ньому.

3 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав 210-у окружну комісію провести перерахунок голосів на 33 дільницях.

Станом на 16:00 5 серпня окружна комісія зробила перерахунок на 18 з 33 дільниць, внаслідок чого необхідне внесення змін до протоколу про підсумки голосування, на підставі якого ЦВК встановлює результати.

"Комісія через брак часу, тобто з об'єктивних причин, у встановлений термін не може завершити повторний підрахунок голосів виборців на інших вказаних у рішенні суду виборчих дільницях, внести зміни до встановлених підсумків голосування в окрузі №210, скласти протокол про підсумки голосування в цьому окрузі з позначкою "Уточнений" і навіть до 24:00 5 серпня 2019 доставити такий протокол разом з іншою передбаченою законом виборчою документацією в ЦВК", - йдеться в повідомленні.

Центрвиборчком зобов'язав окружну комісію завершити перерахунок до 16:00 6 серпня і скласти уточнений протокол.

Крім того, ЦВК звернула увагу членів окружної комісії на наявність кримінальної відповідальності за ухиляння від роботи без поважних причин і умисне невиконання судового рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня через суди.

Раніше керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.

Тим часом явка на вибори Ради становила менше 50%, а ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів.