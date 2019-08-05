Сегодня ЦИК объявит результаты парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна 5 августа объявить итоги внеочередных парламентских выборов депутатов в общегосударственном и одномандатных избирательных округах. Дата обозначена в обнародованном на сайте ЦИК календарном плане.

На следующий день после выборов в Верховную Раду 22 июля замглавы ЦИК Евгений Радченко пообещал, что итоги волеизъявления украинцев будут обнародованы в установленный законодательством Украины срок. То есть, не позднее 15 дней после выборов. Так, согласно календарному плану, 5 августа мы узнаем окончательный результат парламентских выборов.

Внеочередные парламентские выборы состоялись 21 июля. При этом они вошли в историю Украины как выборы с самой низкой явкой граждан, у которых есть право голосовать. Так, волеизъявление проявили меньше половины из них - 49,84%. На выборах в Раду в 2014-м украинцы голосовали чуть активнее - 52,42%.

Также 1 августа члены ЦИК признали избранными 153 народных депутата.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера.

Тем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.