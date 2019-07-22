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22 июля 2019, понедельник, 00:41 422
Выборы 2019-07-22T01:00:29+03:00
Українські Новини
Явка на выборы Рады едва составила 50%: где голосовали больше всего

Явка на выборы Рады едва составила 50%: где голосовали больше всего

Выборы. Фото: kp
Выборы. Фото: kp

После того, как в ЦИКе предупреждали, что с явкой на досрочные выборы в Раду могут быть проблемы, 49,84% избирателей в 199 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Наиболее высокая явка зафиксирована во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской, Черниговской и Сумской областях (более 52%).

Самая низкая явка в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Донецкой областях (менее 46%).

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, %
По Украине 49,84
Винницкая область (11-18) 51,03
Волынская область (19-23) 52,26
Днепропетровская область (24-40) 51,18
Донецкая область (41-61) 45,71
Житомирская область (62-67) 51,48
Закарпатская область (68-73) 41,16
Запорожская область (74-82) 50,82
Ивано-Франковская область (83-89) 48,04
Киевская область (90-98) 50,3
Кировоградская область (99-103) 49,4
Луганская область (104-114) 49,23
Львовская область (115-126) 53,42
Николаевская область (127-132) 47,09
Одесская область (133-143) 46,97
Полтавская область (144-151) 54,1
Ривненская область (152-156) 48,02
Сумская область (157-162) 52,24
Тернопольская область (163-167) 54,21
Харьковская область (168-181) 50,43
Херсонская область (182-186) 43,93
Хмельницкая область (187-193) 53,17
Черкасская область (194-200) 51,53
Черновицкая область (201-204) 42,06
Черниговская область (205-210) 54,8
Киев (211-223) 48,97

Как сообщили Українські Новини, явка на выборах Рады в Японии составила 20%, а в Южной Корее - 28%.

Во втором туре выборов Президента проголосовали 62,07% избирателей.

На предыдущих парламентских выборах в 2014 году явка составила 52,42%.

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