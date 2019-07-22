Явка на выборы Рады едва составила 50%: где голосовали больше всего

После того, как в ЦИКе предупреждали, что с явкой на досрочные выборы в Раду могут быть проблемы, 49,84% избирателей в 199 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.\r\nОб этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nНаиболее высокая явка зафиксирована во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской, Черниговской и Сумской областях (более 52%).\r\nСамая низкая явка в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Донецкой областях (менее 46%).\r\n\r\n\r\n\r\nРегион (диапазон округов)\r\nАктивность избирателей, %\r\n\r\n\r\nПо Украине\r\n49,84\r\n\r\n\r\nВинницкая область (11-18)\r\n51,03\r\n\r\n\r\nВолынская область (19-23)\r\n52,26\r\n\r\n\r\nДнепропетровская область (24-40)\r\n51,18\r\n\r\n\r\nДонецкая область (41-61)\r\n45,71\r\n\r\n\r\nЖитомирская область (62-67)\r\n51,48\r\n\r\n\r\nЗакарпатская область (68-73)\r\n41,16\r\n\r\n\r\nЗапорожская область (74-82)\r\n50,82\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская область (83-89)\r\n48,04\r\n\r\n\r\nКиевская область (90-98)\r\n50,3\r\n\r\n\r\nКировоградская область (99-103)\r\n49,4\r\n\r\n\r\nЛуганская область (104-114)\r\n49,23\r\n\r\n\r\nЛьвовская область (115-126)\r\n53,42\r\n\r\n\r\nНиколаевская область (127-132)\r\n47,09\r\n\r\n\r\nОдесская область (133-143)\r\n46,97\r\n\r\n\r\nПолтавская область (144-151)\r\n54,1\r\n\r\n\r\nРивненская область (152-156)\r\n48,02\r\n\r\n\r\nСумская область (157-162)\r\n52,24\r\n\r\n\r\nТернопольская область (163-167)\r\n54,21\r\n\r\n\r\nХарьковская область (168-181)\r\n50,43\r\n\r\n\r\nХерсонская область (182-186)\r\n43,93\r\n\r\n\r\nХмельницкая область (187-193)\r\n53,17\r\n\r\n\r\nЧеркасская область (194-200)\r\n51,53\r\n\r\n\r\nЧерновицкая область (201-204)\r\n42,06\r\n\r\n\r\nЧерниговская область (205-210)\r\n54,8\r\n\r\n\r\nКиев (211-223)\r\n48,97\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщили Українські Новини, явка на выборах Рады в Японии составила 20%, а в Южной Корее - 28%.\r\nВо втором туре выборов Президента проголосовали 62,07% избирателей.\r\nНа предыдущих парламентских выборах в 2014 году явка составила 52,42%.