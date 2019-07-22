Явка на выборы Рады едва составила 50%: где голосовали больше всего

После того, как в ЦИКе предупреждали, что с явкой на досрочные выборы в Раду могут быть проблемы

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Наиболее высокая явка зафиксирована во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской, Черниговской и Сумской областях (более 52%).

Самая низкая явка в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Донецкой областях (менее 46%).

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, % По Украине 49,84 Винницкая область (11-18) 51,03 Волынская область (19-23) 52,26 Днепропетровская область (24-40) 51,18 Донецкая область (41-61) 45,71 Житомирская область (62-67) 51,48 Закарпатская область (68-73) 41,16 Запорожская область (74-82) 50,82 Ивано-Франковская область (83-89) 48,04 Киевская область (90-98) 50,3 Кировоградская область (99-103) 49,4 Луганская область (104-114) 49,23 Львовская область (115-126) 53,42 Николаевская область (127-132) 47,09 Одесская область (133-143) 46,97 Полтавская область (144-151) 54,1 Ривненская область (152-156) 48,02 Сумская область (157-162) 52,24 Тернопольская область (163-167) 54,21 Харьковская область (168-181) 50,43 Херсонская область (182-186) 43,93 Хмельницкая область (187-193) 53,17 Черкасская область (194-200) 51,53 Черновицкая область (201-204) 42,06 Черниговская область (205-210) 54,8 Киев (211-223) 48,97

Как сообщили Українські Новини, явка на выборах Рады в Японии составила 20%, а в Южной Корее - 28%.

Во втором туре выборов Президента проголосовали 62,07% избирателей.

На предыдущих парламентских выборах в 2014 году явка составила 52,42%.