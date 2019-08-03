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03 серпня 2019, субота, 14:12 35 Інфографіка
Фінанси 2019-08-03T16:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня до долара показала найкращий результат зростання у світі

Гривня до долара показала найкращий результат зростання у світі

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Гривня з початку 2019 року зміцнилася до американського долара на 9,1%, що є найкращим результатом серед світових валют.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на дані Reuters.

В топ-валют, які укріплювалися, увійшли також російський рубль, який зріс до долара на 8,3%, єгипетський фунт - на 8% і тайський бат (4,9%).

Як повідомляли Українські Ноивни, Національний банк України встановив офіційний курс гривні з 29 липня по 5 серпня.

Раніше банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.

У п'ятницю, 3 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD, курс покупки - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH/USD.

Тим часом в Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

Монетарний комітет Національного банку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються в той час, як кредитні ризики збільшилися і продовжать зростати.

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