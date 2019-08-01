Доллар и евро после стремительного падения взлетели

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,74 коп. до 27,6419 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,63 коп. до 28,1797 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,9506 25,3088 27,6419 28,1797 3,56 4,09 Максимальный 25,1500 25,5000 27,9000 28,7000 3,92 5,00 Минимальный 24,5000 25,2000 27,0000 27,9000 2,50 3,90

Как сообщали Українські Новини, доллар обвалился до очередного минимума 30 июля.

Тем временем финансисты дали советы украинцам, куда вкладывать деньги, а также назвали главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику.

30 июля курс продажи наличного доллара в обменниках столичных банков понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

31 июля котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH/USD.