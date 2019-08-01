Доллар и евро после стремительного падения взлетели

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH\/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 5,74 коп. до 27,6419 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,63 коп. до 28,1797 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,9506\r\n25,3088\r\n27,6419\r\n28,1797\r\n3,56\r\n4,09\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1500\r\n25,5000\r\n27,9000\r\n28,7000\r\n3,92\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,2000\r\n27,0000\r\n27,9000\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар обвалился до очередного минимума 30 июля.\r\nТем временем финансисты дали советы украинцам, куда вкладывать деньги, а также назвали главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику. \r\n30 июля курс продажи наличного доллара в обменниках столичных банков понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.\r\n31 июля котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH\/USD.