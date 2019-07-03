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03 липня 2019, середа, 08:26 7
Політика світу 2019-07-03T08:26:02+03:00
Українські Новини
Україна домовилася з Канадою про постачання бронетехніки

Україна домовилася з Канадою про постачання бронетехніки

Україна домовилася з Канадою про постачання оборонного озброєння і новітньої військової техніки, зокрема, бронетехніки.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Торонто, передають Українські Новини.

"Прийнято принципове рішення про можливість постачань оборонного озброєння і новітньої військової техніки", - сказав він.

Пізніше Зеленський уточнив, що йдеться про бронетехніку.

"Я думаю, ми можемо про це відкрито говорити: ми домовилися про постачання бронетехніки. Ми домовилися, що будемо розвивати домовленості. У нас з'являться угоди, я не можу поки що сказати детальніше, але ми говоримо про те, що в Україні може з'явитися щось, що дасть робочі місця в цій сфері. Не хочу бути таким Президентом, який щось обіцяє, тому давайте ми підпишемо угоду, впевнений, це буде найближчим часом", - сказав він.

У свою чергу, Трюдо розповів про канадськї інвестиції в патронний завод в Україні.

"Ми підписали угоду і внесли Україну до списку країн, в які дозволено продавати озброєння. Ми вже бачили інвестиції канадських компаній в завод боєприпасів в Україні. І ми продовжимо працювати з Україною, щоб вони отримали підтримку, якої вони потребують: як від канадських військових інструкторів, так і в озброєнні", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Канада має намір спростити в'їзд для українців і розширити угоду про ЗВТ з Україною.

Володимир Зеленський полетів до Канади на три дні для участі в конференції за підтримки реформ в Україні. Прем'єр-міністр Канади заявив, що з нетерпінням чекає роботи з Зеленським.

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