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03 липня 2019, середа, 00:06 4
Політика світу 2019-07-03T00:15:01+03:00
Українські Новини
Канада має намір спростити в'їзд для українців і розширити угоду про ЗВТ з Україною

Канада має намір спростити в'їзд для українців і розширити угоду про ЗВТ з Україною

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо. Фото: прес-служба президента
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо. Фото: прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський, який вранці зі своєю дружиною прилетів до Канади, за підсумками переговорів з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо заявив, що Канада має намір спростити в'їзд для українців і розширити угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Про це він повідомив в ході прес-конференції з Трюдо в Торонто, передають Українські Новини.

"У нас є дуже важливі новини, які стосуються подорожей українців до Канади. Перше: це угода про молодіжних обмінах, яка буде підписана найближчим часом і дозволить українцям і канадцям приїжджати за спрощеною процедурою на час до 1 року на навчання і роботу. Друге: ми отримали пропозицію від Канади приєднати Україну до програми, яка буде означати спрощену процедуру приїзду українців в Канаду. Ми дивимося на це, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою. Третє: чи є принципова домовленість про розширення угоди про вільну торгівлю. Ми домовилися, що найближчим часом почнуться переговори, щоб покласти ці домовленості на папір. Це означає, що українські айтішники і підприємці з різних сфер отримають можливість краще співпрацювати з Канадою, не виїжджаючи з країни", - сказав він.

Також він повідомив, що Україна поглиблюватиме співробітництво з Канадою у військовій сфері.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський полетів до Канади на три дні для участі в конференції за підтримки реформ в Україні. Прем'єр-міністр Канади заявив, що з нетерпінням чекає роботи з Зеленським.

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