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05 липня 2019, пʼятниця, 05:55 6
Президент 2019-07-05T05:55:05+03:00
Українські Новини
Президентський сайт Зеленського осоромився - назвав столицею Канади Торонто

Президентський сайт Зеленського осоромився - назвав столицею Канади Торонто

Зеленський. Фото: president.gov
Зеленський. Фото: president.gov

На офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського була опублікована інформація про його відрядження в столицю Канади, назву якої вказали неправильно. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Геращенко опублікувала скріншот, на якому міститься інформація про відрядження Президента Зеленського в столицю Канади – Торонто. Однак столицею Канади є Оттава.

Скріншот: Ірина Геращенко/ Скріншот: Ірина Геращенко/Фейсбук

Станом на 22:40 помилка в прес-службі Зеленського була виправлена.

"Міжнародна конференція пройде в найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо - Торонто", - зазначили в прес-службі глави держави.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі.

Раніше "Слуга народу" тричі осоромилася в міжнародних питаннях.

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