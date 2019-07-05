Президентський сайт Зеленського осоромився - назвав столицею Канади Торонто

На офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського була опублікована інформація про його відрядження в столицю Канади, назву якої вказали неправильно. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Геращенко опублікувала скріншот, на якому міститься інформація про відрядження Президента Зеленського в столицю Канади – Торонто. Однак столицею Канади є Оттава.

Скріншот: Ірина Геращенко/Фейсбук

Станом на 22:40 помилка в прес-службі Зеленського була виправлена.

"Міжнародна конференція пройде в найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо - Торонто", - зазначили в прес-службі глави держави.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі.

Раніше "Слуга народу" тричі осоромилася в міжнародних питаннях.