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03 липня 2019, середа, 12:27 14
Зовнішня політика 2019-07-03T14:30:04+03:00
Українські Новини
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України

Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України

Україна-Канада. Фото: mil.gov.ua
Україна-Канада. Фото: mil.gov.ua

Канада вирішила виділити понад 45 млн доларів на підтримку України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади за результатами конференції із підтримки реформ в Україні, передають Українські Новини.

"Уряд Канади скористався цією унікальною можливістю, щоб оголосити про виділення понад $45 млн на підтримку України, в тому числі $25 млн на реалізацію інклюзивних і таких, що враховують гендерні аспекти, реформ в Україні", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в конференції 2 липня в Торонто взяли участь 37 країн.

Канада і міжнародне співтовариство підтримує народ України на шляху до безпечного, суверенного і процвітаючого майбутнього.

Як повідомляють Українські Новини, Канада не має наміру визнавати російські паспорти жителів Донбасу.

Президент Володимир Зеленський з 1 по 3 липня перебуває з візитом в Канаді для участі в конференції за підтримки реформ в Україні, де він попросив підтримки у Канади, щоб встановити мир в Україні.

 

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