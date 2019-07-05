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05 липня 2019, пʼятниця, 09:05 158
Політика 2019-07-05T11:45:03+03:00
Українські Новини
Геращенко сама оконфузилася, коли хотіла посміятися над конфузом Зеленського

Геращенко сама оконфузилася, коли хотіла посміятися над конфузом Зеленського

Ірина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Ірина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка помітила помилку прес-служби президента Володимира Зеленського, що назвала столицею Канади Торонто замість Оттави, вирішила в іронічній формі провести лікнеп для команди Зеленського, називаючи столиці інших держав, але при цьому помилилася сама.

Як видно на скріншоті, Геращенко назвала столицею Нідерландів Гаагу замість Амстердама.

"На всякий випадок, лікнеп. Столиця Туреччини - Анкара, а не Стамбул. Столиця Нідерландів - Гаага, а не Амстердам. Столиця США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало куди наступний візит. А ми переживаємо, щоб все було добре", - написала вона.

Користувачі в коментарях швидко вказали на помилку і незабаром Геращенко видалила слова про Нідерландах, зазначивши, що визнає свою помилку.

"P. S. Столиця Нідерландів - Амстердам. Уряд і королівська резиденція - у Гаазі. Як і міжнародні суди. Визнаю опєчатку. Хороший привід всім згадати географію", - написала віце-спікер.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба президента України Володимира Зеленського переплутала столицю Канади, куди глава країни вирушив з візитом, вказавши замість Оттави Торонто.

"Глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в столиці Канади - Торонто", - говорилося в повідомленні.

Раніше Зеленський допустив помилку в указі у власному прізвищі.

Тим часом, "Слуга народу" тричі осоромилася в міжнародних питаннях.

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