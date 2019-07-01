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01 липня 2019, понеділок, 15:15 14
Президент 2019-07-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський полетів до Канади на три дні

Зеленський полетів до Канади на три дні

Прапори України і Канади. Фото: zn.ua
Прапори України і Канади. Фото: zn.ua

Президент Володимир Зеленський відбув до Канади для участі в конференції з підтримки реформ в Україні.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом з 1 по 3 липня. Глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо - Торонто", - сказано в ньому.

Під час візиту Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і міністром закордонних справ Христею Фріланд, а також із членами канадського парламенту і представниками ділових кіл.

Також глава держави зустрінеться з українською громадою Канади.

У свою чергу, в мікроблозі Twitter Президент привітав канадців із національним святом - Днем Канади, подякував за допомогу Україні й анонсував багато важливих для України зустрічей і заходів під час його перебування в Торонто.

Як повідомляли Українські Новини, Фріланд бачить багато спільного між Зеленським і Трюдо. Також Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, що у України є шанс повернути Донбас і припинити вогонь.

Раніше Канада ввела санкції проти 114 громадян і 15 компаній за напад Росії на українські кораблі.

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