В Офісі Президента помстилися Клімкіну, "забувши" про звільнення його дружини

Офіс президента України відповідаючи на інформаційний запит "Українських Новин" про участь дружини опального Міністра закордонних справ Павла Клімкіна Марини Михайленко в підготовці до Саміту Україна-ЄС, "забув" згадати про її звільнення із займаної посади глави департаменту зовнішньої політики.

Це стає очевидним з відповіді на повторний запит Українських Новин.

16 липня агентство поцікавилося, чи приймала участь в підготовці і роботі Саміту глава департаменту зовнішньої політики Марина Михайленко, а також табелем обліку її робочого часу за 1-15 липня. У відповіді від 22 липня вказувалося, що Марина Михайленко в межах компетенції брала безпосередню участь в підготовці, а за 1-15 липня вона відпрацювала всі 11 робочих днів. Формально коректну відповідь президентської канцелярії було опубліковано на сайті агентства.

Пізніше журналістам Українських Новин стало відомо від своїх джерел, що Марина Михайленко на момент отримання Офісом Президента запиту вже там не працювала. А саму заяву про звільнення вона написала ще 2 липня (за тиждень до саміту).

Українські Новини направили повторний запит, попросивши вказати, коли звільнилася з посади Марина Михайленко, а також - коли було подано заяву про звільнення з посади голови департаменту зовнішньої політики?

"Михайленко Марина Юріївна 16 липня 2019 року звільнена з посади заступника Керівника Головного департаменту зовнішньої політики і європейської інтеграції - Керівника Департаменту зовнішньої політики Адміністрації Президента України", - йдеться у відповіді. При цьому, вказувати дату заяви про звільнення в президентському Офісі відмовилися.

Причини, по яким в Офісі президента "забули" вказати, що запитувана особа більше не є співробітником Офісу, а також що в підготовці до саміту вона брала участь, перебуваючи в стадії звільнення, у відповіді не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, дружина міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який обурив Володимира Зеленського і якого Президент закликав притягнути до дисциплінарної відповідальності, Марина Михайленко на момент конфлікту очолювала департамент зовнішньої політики Адміністрації Президента. Обіймала дану посаду з часу Адміністрації Президента Петра Порошенка.

Раніше Зеленський публічно звинуватив Клімкіна, що той не інформував Офіс президента про ноту РФ з визволення українських моряків і відповіді на ноту, самостійно відправленій українським МЗС.

Після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відправлення Клімкіна у відпустку і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.

6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Клімкіна.

Після чого Зеленський повторно запропонував Раді звільнити Клімкіна і призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації (тепер - Офіс) Президента Вадима Пристайка.

11 липня Верховна Рада знову відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який заявив, що вирішив піти у "політичну відпустку".