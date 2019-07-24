Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС

Не смотря на публичные разногласия между президентом Владимиром Зеленским и Министром иностранных дел Павлом Климкиным, жена последнего Марина Михайленко продолжает полноценно работать главой департамента внешней политики в Офисе президента и принимала участие в подготовке Саммита Украина-ЕС.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на информационный запрос Українських Новин.

"Все сотрудники Главного департамента, в том числе М.Ю.Михайленко, привлекались к подготовке 21-саммита Украина-ЕС в пределах их компетенции… Касательно табеля рабочего времени за 1-15 июля 2019 года М.Ю.Михайленко сообщаем, что в указанный период у нее было 11 рабочих дней, 4 выходных и праздничных дней", - говорится в ответе.

Как сообщали Українські Новини, супруга министра иностранных дел Павла Климкина, который возмутил Владимира Зеленского и которого Президент призвал привлечь к дисциплинарной ответственности, Марина Михайленко продолжает возглавлять департамент внешней политики Администрации Президента. Михайленко занимала данную должность и в Администрации Президента Петра Порошенко.

Ранее Зеленский публично обвинил Климкина, что тот не информировал Офис президента о ноте РФ по вызволению украинских моряков и ответе на ноту, самостоятельно отправленном украинским МИДом.

После чего премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.

6 июня Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Климкина.

После чего Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина и назначить на эту должность заместителя главы Администрации (теперь - Офис) Президента Вадима Пристайко.

11 июля Верховная Рада снова отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина, который заявил, что решил уйти в "политический отпуск".