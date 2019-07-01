Климкин уходит в политический отпуск

Министр иностранных дел Павел Климкин решил уйти в отпуск.

Об этом он написал на свой странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Всем спасибо за поддержку и понимание. Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию - ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск", - написал Климкин.

Он добавил, что теперь у него будет время на создание настоящей команды.

Как сообщали Українськi Новини, 27 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что возмущен тем, что Министерство иностранных дел без его ведома ответило на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

После чего премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.

6 июня Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Климкина.

После чего Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина и назначить на эту должность заместителя главы Администрации (теперь Офис) Президента Вадима Пристайко.

СМИ писали, что Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.