Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики

Супруга министра иностранных дел Павла Климкина, который возмутил Владимира Зеленского и которого Президент призвал привлечь к дисциплинарной ответственности, Марина Михайленко продолжает возглавлять департамент внешней политики Администрации Президента.

Об этом Українським Новинам сообщили в главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации.

"Да, она работает на должности (заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции - руководителя департамента внешней политики)", - сказали в приемной департамента.

В то же время связаться с самой Михайленко в течение рабочего дня агентству не удалось.

Михайленко занимала данную должность в Администрации Президента Петра Порошенко и продолжает работать в Администрации Зеленского.

Переведена ли она в Офис Президента в связи с реорганизацией Администрации не известно.

Как сообщали Українські Новини, 27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИДа, который без его ведома ответил на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей. По данным СМИ, Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.

После заявления Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Президента.

В понедельник Климкин решил уйти в политический отпуск для создания настоящей команды. В свою очередь Зеленский направил в понедельник письмо премьеру с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление об увольнении министра.

Верховная Рада отказалась уволить Климкина по предложению Президента. Зеленский предлагает назначить министром иностранных дел заместителя главы своей Администрации (теперь Офиса) Вадима Пристайко.