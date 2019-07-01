подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 июля 2019, понедельник, 16:23 345
Политика 2019-07-01T16:38:14+03:00
Українські Новини
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики

Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики

Администрация Президента Украины Фото: Институт религии и политики
Администрация Президента Украины Фото: Институт религии и политики

Супруга министра иностранных дел Павла Климкина, который возмутил Владимира Зеленского и которого Президент призвал привлечь к дисциплинарной ответственности, Марина Михайленко продолжает возглавлять департамент внешней политики Администрации Президента.

Об этом Українським Новинам сообщили в главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации.

"Да, она работает на должности (заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции - руководителя департамента внешней политики)", - сказали в приемной департамента.

В то же время связаться с самой Михайленко в течение рабочего дня агентству не удалось.

Михайленко занимала данную должность в Администрации Президента Петра Порошенко и продолжает работать в Администрации Зеленского.

Переведена ли она в Офис Президента в связи с реорганизацией Администрации не известно.

Как сообщали Українські Новини, 27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИДа, который без его ведома ответил на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей. По данным СМИ, Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.

После заявления Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Президента.

В понедельник Климкин решил уйти в политический отпуск для создания настоящей команды. В свою очередь Зеленский направил в понедельник письмо премьеру с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление об увольнении министра.

Верховная Рада отказалась уволить Климкина по предложению Президента. Зеленский предлагает назначить министром иностранных дел заместителя  главы своей Администрации (теперь Офиса) Вадима Пристайко.

Больше новостей о: Внешняя политика Администрация Президента Павел Климкин Вадим Пристайко Владимир Зеленский Офис президента Марина Михайленко

Архив
Новости
ПУМБ выпустил единую карту для любых выплат 16:45
"Фармак" планирует получить регистрацию лекарств в Швеции, Великобритании, Португалии в 2019 16:40
Богдан не исключает увольнение Кличко 16:36
За ближайшие полгода Украине нужно выплатить $6 млрд госдолга, – Левочкин 16:25
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
больше новостей
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Попкорн. Фото: pixabay
Лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture 09:00
ЦИК заказал на 1,4 млн больше бюллетеней для выборов Рады, чем для выборов Президента 11:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok