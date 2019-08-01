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01 серпня 2019, четвер, 09:55 93
Політика 2019-08-01T12:30:03+03:00
Українські Новини
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов

ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Все майно екс-президента Петра Порошенка, який виїхав, згідно з даними ЗМІ, в ОАЕ, і екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої може бути конфісковано в рамках нового кримінального виробництва, яке відкрило ДБР.

Про це Портнов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Шановні друзі, інформую про нове кримінальне провадження, яке може накрити десятки людей з оточення Порошенка. Вчора ДБР його офіційно зареєструвало і почало розслідування", - написав він.

За словами Портнова, організована злочинна група у складі Порошенка, Гонтаревої і посадових осіб Укроборонпрому і Укрексімбанка, з метою наживи, усвідомлюючи нанесення збитку національній безпеці і обороноздатності України, організувала прямо з концерну Укроборонпром багатомільйонні перерахування валюти в офшорні та інші юрисдикції під вигадані контракти, що призвело до розкрадання в української армії несколькоих мільярдів гривень під прикриттям офіційного рішення правління НБУ.

"Це справа може дозволити конфіскувати у Порошенка і Гонтаревої в дохід держави абсолютно все, належне їм майно - заводи, акції, нерухомість та гроші", - вважає Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенка викликали на черговий допит в ДБР вже на 12 серпня.

17 липня Порошенко не з'явився на допит. Він полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

25 липня ДБР завершило допит Порошенка і направило ще одну повістку.

Тим часом адвокат заперечує наявність в ДБР кримінальних справ проти Порошенка.

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