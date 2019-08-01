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01 августа 2019, четверг, 08:22 37
Политика 2019-08-01T08:28:22+03:00
Українські Новини
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ

Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ

Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Госпогранслужбе.

Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев – Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).

Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле в 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 00:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше).

Остальная часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев – Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).

Отметим, что Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа.

Как сообщали Українські Новини, 17 июля Порошенко не явился на допрос. Он улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. 

25 июля ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку.

Тем временем адвокат отрицает наличие в ГБР уголовных дел против Порошенко.

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