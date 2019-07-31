САП оскаржила цілодобовий домашній арешт Головіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник САП.\r\n"Апеляцію вже передали до суду", - сказав він.\r\nСкарга подана в Київський апеляційний суд.\r\nСАП наполягає на взятті Головіна під варту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту.\r\nТим часом Національне антикорупційне бюро просить суд заарештувати майно колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.\r\nНАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Правоохоронці також затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.\r\nУ квітні Головін подав у відставку після того, як оконфузився, розповідаючи українською про зникнення 11-річної дівчинки.