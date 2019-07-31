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31 липня 2019, середа, 16:24 9
Судова влада 2019-07-31T17:00:01+03:00
Українські Новини
САП оскаржила цілодобовий домашній арешт Головіна

САП оскаржила цілодобовий домашній арешт Головіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це Українським Новинам повідомив представник САП.

"Апеляцію вже передали до суду", - сказав він.

Скарга подана в Київський апеляційний суд.

САП наполягає на взятті Головіна під варту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту.

Тим часом Національне антикорупційне бюро просить суд заарештувати майно колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.

НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Правоохоронці також затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.

У квітні Головін подав у відставку після того, як оконфузився, розповідаючи українською про зникнення 11-річної дівчинки.

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