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24 апреля 2019, среда, 12:17 1113
Силовые структуры 2019-04-24T12:39:03+03:00
Українські Новини
Главный полицейский Одесской области подал в отставку

Главный полицейский Одесской области подал в отставку

Дмитрий Головин. Скриншот youtube/Стерненко
Дмитрий Головин. Скриншот youtube/Стерненко

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин написал заявление об отставке.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Управления Национальной полиции в Одесской области.

Головин отказался называть причину своего решения.

Он был назначен начальником Управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора.

Ранее председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.

Также председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об уходе с должности.

Тем временем, Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".

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