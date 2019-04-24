Главный полицейский Одесской области подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, который ранее оконфузился, рассказывая на украинском о пропаже 11-летней девочки, написал заявление об отставке.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Управления Национальной полиции в Одесской области.\r\nГоловин отказался называть причину своего решения.\r\nОн был назначен начальником Управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора.\r\nРанее председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.\r\nТакже председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об уходе с должности.\r\nТем временем, Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".