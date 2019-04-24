Главный полицейский Одесской области подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин написал заявление об отставке.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Управления Национальной полиции в Одесской области.

Головин отказался называть причину своего решения.

Он был назначен начальником Управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора.

Ранее председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.

Также председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об уходе с должности.

Тем временем, Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".