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31 июля 2019, среда, 15:45 135
Судебная власть 2019-07-31T16:45:01+03:00
Українські Новини
НАБУ просит суд арестовать квартиры, машины и базы отдыха Головина

НАБУ просит суд арестовать квартиры, машины и базы отдыха Головина

Национальное антикоррупционное бюро просит суд арестовать имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ходатайство об аресте его имущества подали", - сказал он.

По его словам, НАБУ просит суд наложить арест на квартиры, машины и базы отдыха, которые принадлежат Головину и его близким.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отказался взять Головина под стражу и отправил под домашний арест. В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева.

Правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. Также Головину САП сообщила о подозрении

Головин  подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

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