НАБУ просить суд заарештувати квартири, машини і бази відпочинку Головіна

Національне антикорупційне бюро просить суд заарештувати майно колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, який підозрюється в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Клопотання про арешт його майна подали", - сказав він.

За його словами, НАБУ просить суд накласти арешт на квартири, машини і бази відпочинку, які належать Головіну і його близьким.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовився взяти Головіна під варту і відправив під домашній арешт. У свою чергу Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір подати апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва.

Правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна. Також Головіну САП повідомила про підозру.

Головін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.