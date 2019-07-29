САП будет настаивать на взятии Головина под стражу

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП.

"Решение будет обжаловано", - сказал он.

По его словам, САП настаивает на взятии Головина под стражу.

Жалоба будет подана в Киевский апелляционный суд.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. Также Головину САП сообщила о подозрении.

Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Головин отказался давать показания и сотрудничать со следствием.