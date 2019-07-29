САП будет настаивать на взятии Головина под стражу

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель САП.\r\n"Решение будет обжаловано", - сказал он.\r\nПо его словам, САП настаивает на взятии Головина под стражу.\r\nЖалоба будет подана в Киевский апелляционный суд.\r\nКак сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. Также Головину САП сообщила о подозрении.\r\nОн подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.\r\nГоловин отказался давать показания и сотрудничать со следствием.