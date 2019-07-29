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29 июля 2019, понедельник, 10:43 2130
Судебная власть 2019-07-29T10:52:14+03:00
Українські Новини
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу

САП будет настаивать на взятии Головина под стражу

Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП.

"Решение будет обжаловано", - сказал он.

По его словам, САП настаивает на взятии Головина под стражу.

Жалоба будет подана в Киевский апелляционный суд.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. Также Головину САП сообщила о подозрении.

Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Головин отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Больше новостей о: Обжалование САП Дмитрий Головин круглосуточный домашний арест

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