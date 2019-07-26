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26 июля 2019, пятница, 09:08 315
Судебная власть 2019-07-26T12:15:04+03:00
Українські Новини
Экс-начальнику одесской полиции Головину САП сообщила о подозрении

Экс-начальнику одесской полиции Головину САП сообщила о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в коррупции бывшему начальнику управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину.

Об этом сообщила пресс-служба САП на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"11 ноября 2017 года была установлена группа лиц, которая по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезла на территорию Украины, а именно в зону деятельности таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни ГФС, семь контейнеров с табачными изделиями. В дальнейшем сотрудниками Генпрокуратуры указанные табачные изделия были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на склад, находившийся в Одессе для дальнейшего хранения. В августе 2018 уголовное производство было передано в органы Национальной полиции Одесской области для дальнейшего расследования Руководство ГУ Нацполиции Одесской области дано указание о перемещении табачных изделий на склады частных структур, с руководителями которых Головин и его заместитель вступили в преступный сговор", - сообщили в САП.

Через некоторое время табачные изделия с частного склада исчезли.

Сообщается, что Головину сообщено о подозрении по ч.5. ст 191 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

Продолжается досудебное расследование.

Также полиция разыскивает заместителя Головина, чтобы вручить ему подозрение.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина.

В апреле Головин подал в отставку после того, как оконфузился, рассказывая на украинском о пропаже 11-летней девочки.

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