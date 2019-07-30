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30 липня 2019, вівторок, 13:20 19 Доповнено
Президент 2019-07-30T14:45:03+03:00
Українські Новини
У Зеленського розповіли, як Київ відсвяткує День Незалежності

У Зеленського розповіли, як Київ відсвяткує День Незалежності

Андрій Богдан. Фото:
Андрій Богдан. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач

На День незалежності в Києві пройде хода гідності в той час, як Президент Володимир Зеленський виплатить 300 млн грн на премії військовим замість параду на День Незалежності.

Про це на брифінгу повідомив керівник Офісу Президента Андрій Богдан, передають Українські Новини.

"На честь Дня незалежності в Києві пройде хода гідності", - сказав він.

(новина доповнена подробицями)

Богдан нагадав, що військового параду з демонстрацією військової техніки в цей день не буде.

"Цей захід (хода) покликаний запровадити нову традицію вшанування всіх, ким пишається Україна. Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різного роду військ Збройних сил. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад", - сказав Богдан.

Разом із ними в ході візьмуть участь вчителі, медики, спортсмени, дипломати і волонтери.

Також у ході візьме участь Президент Володимир Зеленський і керівництво держави.

Після цього Зеленський звернеться до народу.

Крім того, заплановано концерт.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну розробити план, як відсвяткувати День незалежності. Шефір заявив, що команда Зеленського розглядає альтернативи параду до Дня незалежності.

Також "Слуга народу" хоче відкрити нове скликання Ради на День незалежності.

Тим часом українців очікують 10 вихідних днів у серпні.

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