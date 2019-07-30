У Зеленського розповіли, як Київ відсвяткує День Незалежності

На День незалежності в Києві пройде хода гідності в той час, як Президент Володимир Зеленський виплатить 300 млн грн на премії військовим замість параду на День Незалежності.\r\nПро це на брифінгу повідомив керівник Офісу Президента Андрій Богдан, передають Українські Новини.\r\n"На честь Дня незалежності в Києві пройде хода гідності", - сказав він.\r\n(новина доповнена подробицями)\r\nБогдан нагадав, що військового параду з демонстрацією військової техніки в цей день не буде.\r\n"Цей захід (хода) покликаний запровадити нову традицію вшанування всіх, ким пишається Україна. Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різного роду військ Збройних сил. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад", - сказав Богдан.\r\nРазом із ними в ході візьмуть участь вчителі, медики, спортсмени, дипломати і волонтери.\r\nТакож у ході візьме участь Президент Володимир Зеленський і керівництво держави.\r\nПісля цього Зеленський звернеться до народу.\r\nКрім того, заплановано концерт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну розробити план, як відсвяткувати День незалежності. Шефір заявив, що команда Зеленського розглядає альтернативи параду до Дня незалежності.\r\nТакож "Слуга народу" хоче відкрити нове скликання Ради на День незалежності.\r\nТим часом українців очікують 10 вихідних днів у серпні.