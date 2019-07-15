Президент Владимир Зеленский, который решил не проводить военный парад на День независимости 24 августа и выделить 300 млн гривен на премии военным, поручил Кабинету Министров разработать и утвердить план празднования 28-й годовщины независимости Украины.\r\nОб этом говорится в указе №513 от 11 июля, передают Українськi Новини.\r\nПланом должна быть предусмотрена официальная церемония торжественного поднятия государственного флага 23 августа в Киеве, других населенных пунктах и заграничных дипломатических учреждениях.\r\n24 августа в Киеве и других населенных пунктах должны пройти торжественные мероприятия при участии представителей органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.\r\nЗеленский также просит Кабмин обратиться к религиозным организациям с просьбой провести 24 августа молебен за Украину.\r\nПравительство также должно профинансировать организацию и проведение вышеупомянутых мероприятий.\r\nМинистерству иностранных дел поручено обеспечить проведение празднований 23 и 24 августа за границей, а областным и Киеской городской государственным организациям - разработать и реализиовать региональные планы празднований.\r\nОбеспечить правопорядок в ходе празднований обязаны Министерство внутренних дел и Служба безопасности украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, в прошлом году на параде ко Дню независимости в Киеве впервые прозвучал "Марш новой армии".\r\nТакже здесь можно просмотреть полное видео парада войск ко Дню независимости-2018 и фото с высоты птичьего полета.