Парада на будет: Зеленский поручил Кабмину разработать план, как отпраздновать День независимости

Президент Владимир Зеленский, который решил не проводить военный парад на День независимости 24 августа и выделить 300 млн гривен на премии военным, поручил Кабинету Министров разработать и утвердить план празднования 28-й годовщины независимости Украины.

Об этом говорится в указе №513 от 11 июля, передают Українськi Новини.

Планом должна быть предусмотрена официальная церемония торжественного поднятия государственного флага 23 августа в Киеве, других населенных пунктах и заграничных дипломатических учреждениях.

24 августа в Киеве и других населенных пунктах должны пройти торжественные мероприятия при участии представителей органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

Зеленский также просит Кабмин обратиться к религиозным организациям с просьбой провести 24 августа молебен за Украину.

Правительство также должно профинансировать организацию и проведение вышеупомянутых мероприятий.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить проведение празднований 23 и 24 августа за границей, а областным и Киеской городской государственным организациям - разработать и реализиовать региональные планы празднований.

Обеспечить правопорядок в ходе празднований обязаны Министерство внутренних дел и Служба безопасности украины.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году на параде ко Дню независимости в Киеве впервые прозвучал "Марш новой армии".

Также здесь можно просмотреть полное видео парада войск ко Дню независимости-2018 и фото с высоты птичьего полета.