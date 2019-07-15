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15 июля 2019, понедельник, 19:18 251
Президент 2019-07-15T19:18:12+03:00
Українські Новини
Парада на будет: Зеленский поручил Кабмину разработать план, как отпраздновать День независимости

Парада на будет: Зеленский поручил Кабмину разработать план, как отпраздновать День независимости

Президент Владимир Зеленский, который решил не проводить военный парад на День независимости 24 августа и выделить 300 млн гривен на премии военным,  поручил Кабинету Министров разработать и утвердить план празднования 28-й годовщины независимости Украины.

Об этом говорится в указе №513 от 11 июля, передают Українськi Новини.

Планом должна быть предусмотрена официальная церемония торжественного поднятия государственного флага 23 августа в Киеве, других населенных пунктах и заграничных дипломатических учреждениях.

24 августа в Киеве и других населенных пунктах должны пройти торжественные мероприятия при участии представителей органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

Зеленский также просит Кабмин обратиться к религиозным организациям с просьбой провести 24 августа молебен за Украину.

Правительство также должно профинансировать организацию и проведение вышеупомянутых мероприятий.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить проведение празднований 23 и 24 августа за границей, а областным и Киеской городской государственным организациям - разработать и реализиовать региональные планы празднований.

Обеспечить правопорядок в ходе празднований обязаны Министерство внутренних дел и Служба безопасности украины.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году на параде ко Дню независимости в Киеве впервые прозвучал "Марш новой армии".

Также здесь можно просмотреть полное видео парада войск ко Дню независимости-2018 и фото с высоты птичьего полета

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