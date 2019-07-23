Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе

В летнюю пору года, когда светит яркое и теплое солнце, хочется больше времени проводить на улице и отдыхать. Українські Новини расскажут в какой день в августе, помимо обычных выходных, смогут отдохнуть украинцы.

Украинцы в августе будут отдыхать на один день больше, чем в обычный месяц. Об этом свидетельствуют соответствующие нормы, утверждены Кабинетом министров в постановлении №7, принятом 10 января 2019 года.



В последний летний месяц будет 21 рабочий день и 10 выходных. Дополнительный выходной будет из-за празднования Дня независимости в Украине.



Каждый год его отмечают 24 августа. Поэтому выходные дни будут 24, 25 и 26 августа.



Кроме того, предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.



Как сообщали Українські Новини, в начале недели Украину накроют грозы и дожди.



Также синоптик Наталья Диденко рассказала о похолодании в начале недели.



Тем временем синоптики спрогнозировали сухое лето и заморозки в сентябре. После 20 августа ожидается резкое похолодание и каждый день погода может разниться на 6-8 градусов.



Ранее циклоны Pirmin и антициклон Winnie усилили прохладу в Украине.



