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23 июля 2019, вторник, 06:15 1681
Lifestyle 2019-07-23T06:15:02+03:00
Українські Новини
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе

Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе

Отдых
Отдых

В летнюю пору года, когда светит яркое и теплое солнце, хочется больше времени проводить на улице и отдыхать. Українські Новини расскажут в какой день в августе, помимо обычных выходных, смогут отдохнуть украинцы.

Украинцы в августе будут отдыхать на один день больше, чем в обычный месяц. Об этом свидетельствуют соответствующие нормы, утверждены Кабинетом министров в постановлении №7, принятом 10 января 2019 года.

В последний летний месяц будет 21 рабочий день и 10 выходных. Дополнительный выходной будет из-за празднования Дня независимости в Украине.

Каждый год его отмечают 24 августа. Поэтому выходные дни будут 24, 25 и 26 августа.  

Кроме того, предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.

Как сообщали Українські Новини, в начале недели Украину накроют грозы и дожди.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала о похолодании в начале недели.

Тем временем синоптики спрогнозировали сухое лето и заморозки в сентябре. После 20 августа ожидается резкое похолодание и каждый день погода может разниться на 6-8 градусов. 

Ранее циклоны Pirmin и антициклон Winnie усилили прохладу в Украине

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