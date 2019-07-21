"Слуга народа" хочет открыть новый созыв Рады в День независимости

Политическая партия "Слуга народа" выступает за открытие нового созыва Верховной Рады в День независимости, 24 августа.

Об этом лидер штаба партии Александр Корниенко сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы говорили предварительно, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили и я лично говорил, что День независимости - красивая, символичная дата", - сказал он.

Корниенко отметил, что данная инициатива предлагалась разными членами партии.

"Я не исключаю (заседания 24 августа), я наоборот за это. Мы на День конституции проводили учебный семинар для наших списочников... Государственные праздники нужно праздновать по-новому", - подчеркнул лидер штаба.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным.

Также команда Зеленского рассматривает альтернативы параду ко Дню независимости.

По состоянию на 20:00 на выборах Верховной Рады 44,2% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".