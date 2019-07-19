Команда Зеленского рассматривает альтернативы параду ко Дню независимости, - Шефир

Военный парад на День Независимости в 2018 году

Военный парад на День Независимости в 2018 году

Первый помощник Президента Сергей Шефир считает, что парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России.

Об этом Шефир в интервью изданию "Левый Берег", передают Українськi Новини.

"Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям", - заявил

Шефир отметил, что команда Президента Владимира Зеленского рассматривает альтернативы параду для празднования Дня независимости 24 августа.

"Может, это было эмоционально. У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен", - комментирует помощник Президента.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным.

Также Зеленский поручил Кабмину разработать план, как отпраздновать День независимости.