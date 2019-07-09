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09 июля 2019, вторник, 18:25 80
Политика 2019-07-09T18:25:53+03:00
Українські Новини
Вместо парада на День Независимости Зеленский хочет раздать военным 300 млн гривен премий

Вместо парада на День Независимости Зеленский хочет раздать военным 300 млн гривен премий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году военный парад ко Дню независимости Украины не состоится. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

По его словам, в этом году деньги, которые были выделены на проведение военного парада, будут выделены украинским военным. 

В видео Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада и что 300 миллионов будут отправлены на премии военным.

Также президент Украины сообщил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году на параде ко Дню независимости в Киеве впервые прозвучал "Марш новой армии".

Также здесь можно просмотреть полное видео парада войск ко Дню независимости-2018 и фото с высоты птичьего полета

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