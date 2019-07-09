Вместо парада на День Независимости Зеленский хочет раздать военным 300 млн гривен премий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году военный парад ко Дню независимости Украины не состоится. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

По его словам, в этом году деньги, которые были выделены на проведение военного парада, будут выделены украинским военным.

В видео Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада и что 300 миллионов будут отправлены на премии военным.

Также президент Украины сообщил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году на параде ко Дню независимости в Киеве впервые прозвучал "Марш новой армии".

Также здесь можно просмотреть полное видео парада войск ко Дню независимости-2018 и фото с высоты птичьего полета.