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29 липня 2019, понеділок, 12:08 30
Фінанси 2019-07-29T15:15:04+03:00
Українські Новини
Продаж і купівля російського рубля обвалилися на початку тижня

Продаж і купівля російського рубля обвалилися на початку тижня

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У понеділок, 29 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 26 липня, знизився на 8 копійок і склав 3,58 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 3 копійки і склав 4,14 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 29 липня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,58

4,14

Максимальний

3,98

5,00

Мінімальний

2,50

4,00

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка, а НБУ зміцнив гривню майже на 5 копійок.

За минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75.

Тим часом, згідно з прогнозами експертів, ситуація на валютному ринку може погіршитися.

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