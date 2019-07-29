Продаж і купівля російського рубля обвалилися на початку тижня

У понеділок, 29 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 26 липня, знизився на 8 копійок і склав 3,58 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 3 копійки і склав 4,14 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 29 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,58 4,14 Максимальний 3,98 5,00 Мінімальний 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка, а НБУ зміцнив гривню майже на 5 копійок.

За минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75.

Тим часом, згідно з прогнозами експертів, ситуація на валютному ринку може погіршитися.