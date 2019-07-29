Продаж і купівля російського рубля обвалилися на початку тижня

У понеділок, 29 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 26 липня, знизився на 8 копійок і склав 3,58 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу знизився на 3 копійки і склав 4,14 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 29 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,58\r\n\r\n\r\n4,14\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,98\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка, а НБУ зміцнив гривню майже на 5 копійок.\r\nЗа минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75.\r\nТим часом, згідно з прогнозами експертів, ситуація на валютному ринку може погіршитися.