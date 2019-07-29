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29 июля 2019, понедельник, 11:45 185
Финансы 2019-07-29T12:45:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подешевели еще сильнее с понедельника: курс в киевских обменниках

Доллар и евро подешевели еще сильнее с понедельника: курс в киевских обменниках

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В то время, как НБУ укрепил гривну почти на 5 копеек, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,45 коп. до 25,6028 UAH/USD, курс покупки - на 0,3 коп. до 25,2637 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,87 коп. до 28,0743 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,99 коп. до 28,5883 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,2637 25,6028 28,0743 28,5883 3,58 4,14
Максимальный 25,4100 25,9000 28,3100 29,0000 3,98 5,00
Минимальный 25,0000 25,4300 27,7000 28,3300 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Ранее доллар опускался до самой низкой отметки с начала года, хотя ситуация на валютном рынке может ухудшиться.

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