Доллар и евро подешевели еще сильнее с понедельника: курс в киевских обменниках

В то время, как НБУ укрепил гривну почти на 5 копеек, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,45 коп. до 25,6028 UAH\/USD, курс покупки - на 0,3 коп. до 25,2637 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 1,87 коп. до 28,0743 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 0,99 коп. до 28,5883 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,2637\r\n25,6028\r\n28,0743\r\n28,5883\r\n3,58\r\n4,14\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,4100\r\n25,9000\r\n28,3100\r\n29,0000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,0000\r\n25,4300\r\n27,7000\r\n28,3300\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.\r\nПеред выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.\r\nРанее доллар опускался до самой низкой отметки с начала года, хотя ситуация на валютном рынке может ухудшиться.