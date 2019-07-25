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25 июля 2019, четверг, 10:21 96
Финансы 2019-07-25T10:26:33+03:00
Українські Новини
Продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала

Продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 25 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 24 июля, повысился на 7 копеек и составил 3,66 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 4 копейки и составил 4,17 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 24 июля:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,66

4,17

Максимальный

4,01

5,00

Минимальный

2,50

4,03

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро продолжают дешеветь, а НБУ официально укрепил гривну в четверг. Также Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Кроме того, эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019. В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).

Тем временем рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.

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