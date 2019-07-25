Продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала

В четверг, 25 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 24 июля, повысился на 7 копеек и составил 3,66 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 4 копейки и составил 4,17 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 24 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,66\r\n\r\n\r\n4,17\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n4,01\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро продолжают дешеветь, а НБУ официально укрепил гривну в четверг. Также Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.\r\nКроме того, эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019. В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).\r\nТем временем рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.