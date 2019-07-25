Продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала

В четверг, 25 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 24 июля, повысился на 7 копеек и составил 3,66 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 4 копейки и составил 4,17 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 24 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,66 4,17 Максимальный 4,01 5,00 Минимальный 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро продолжают дешеветь, а НБУ официально укрепил гривну в четверг. Также Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Кроме того, эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019. В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).

Тем временем рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.