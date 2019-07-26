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26 июля 2019, пятница, 13:32 285
Экономика 2019-07-26T13:32:43+03:00
Українські Новини
Сегодня доллар опустился до самой низкой отметки с начала года

Сегодня доллар опустился до самой низкой отметки с начала года

Доллар
Доллар

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-28 июля, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июля, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH/USD.

Отметим, что 26 июля был зафиксирован минимальный курс гривны с начала 2019 года - 25,4873 UAH/USD, а максимальный курс гривны наблюдался 11 января 2019 - 28,2701 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3184,3772
100 долларов США 2548,7337
100 швейцарских франков 2577,9575
1000 иен 235,7817
10 российских рублей 4,0355

Как сообщали Українські Новини, курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Тем временем с осени ситуация на валютном рынке может ухудшиться: прогноз курса гривны до конца года.

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