Сегодня доллар опустился до самой низкой отметки с начала года

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-28 июля, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июля, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH\/USD.\r\nОтметим, что 26 июля был зафиксирован минимальный курс гривны с начала 2019 года - 25,4873 UAH\/USD, а максимальный курс гривны наблюдался 11 января 2019 - 28,2701 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3184,3772\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2548,7337\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2577,9575\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n235,7817\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0355\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.\r\nТем временем с осени ситуация на валютном рынке может ухудшиться: прогноз курса гривны до конца года.