Сегодня доллар опустился до самой низкой отметки с начала года

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-28 июля, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июля, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH/USD.

Отметим, что 26 июля был зафиксирован минимальный курс гривны с начала 2019 года - 25,4873 UAH/USD, а максимальный курс гривны наблюдался 11 января 2019 - 28,2701 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3184,3772 100 долларов США 2548,7337 100 швейцарских франков 2577,9575 1000 иен 235,7817 10 российских рублей 4,0355

Как сообщали Українські Новини, курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Тем временем с осени ситуация на валютном рынке может ухудшиться: прогноз курса гривны до конца года.