НБУ повысил гривну почти на 5 копеек

После рекордного падения гривны с начала года, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-28 июля, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3161,1983\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2543,9728\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2563,5365\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n234,0556\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0299\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2833,4769\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна окрепла на межбанке перед выходными.\r\nТакже за неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.