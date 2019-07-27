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27 июля 2019, суббота, 08:01 52
Экономика 2019-07-27T08:08:07+03:00
Українські Новини
НБУ повысил гривну почти на 5 копеек

НБУ повысил гривну почти на 5 копеек

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

После рекордного падения гривны с начала года, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-28 июля, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3161,1983
100 долларов США 2543,9728
100 швейцарских франков 2563,5365
1000 иен 234,0556
10 российских рублей 4,0299
100 евро 2833,4769

Как сообщали Українські Новини, гривна окрепла на межбанке перед выходными.

Также за неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

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